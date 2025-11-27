Dass der 52-Jährige trotz der Negativserie im Verein nicht zur Disposition steht, weiß er zu schätzen. Präsident Oke Göttlich und auch Sportdirektor Andres Bornemann haben Blessin auch nach dem Berlin-Spiel den Rücken gestärkt.

Zu Gast bei Freunden

Mitten in dieser Krise mit dem Sturz könnte es dem FC St. Pauli guttun, am Samstag bei Freunden zu Gast zu sein. Im Fußball-Profi-Geschäft gibt es zwar kaum größere Gegensätze wie zwischen den großen Bayern und dem Kiezclub - und dennoch pflegen die beiden Vereine seit mehr als 20 Jahren eine innige Freundschaft. Auch zwischen den Fan-Gruppen der beiden Teams gibt es seit Jahren enge Verbindungen.

2003 hatte der FC Bayern vor allem dank der Initiative von Manager Uli Hoeneß mit einem Benefizspiel zur Rettung des damals schwer angeschlagenen FC St. Pauli beigetragen. Auf eine sportliche Rettungsaktion im aktuellen Abstiegskampf dürfen die Hamburger wohl kaum hoffen.