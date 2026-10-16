Der 23-jährige Urbig soll bei den Münchnern die Nachfolge von Manuel Neuer antreten und bekommt zunehmend mehr Spielpraxis. "Er spielt ab und zu, aber da ist noch so etwas wie sein Vater. Der ist noch da, der löscht mal einen Brand, aber ansonsten kann er sich hier entfalten. Das ist etwas total anderes, wenn er auf einmal jedes Spiel machen muss oder da ist vielleicht jemand, den man auch noch verpflichtet, der ihm Feuer gibt und auch spielen will", so Lehmann.