London - Der frühere deutsche Fußball-Nationaltorhüter Jens Lehmann sieht Jonas Urbig nicht als zukünftigen Stammkeeper beim FC Bayern. "Ich glaube nicht, dass er auf Dauer die Nummer eins bei Bayern München wird, weil er zu jung ist", sagte Lehmann in der Sky-Sendung "Triple - der Hagedorn-Fussballtalk" und ergänzte im weiteren Verlauf: "Er ist ein großes Talent, aber in der Regel ist das schwierig, als Nummer zwei im bequemen Windschatten einer Weltklasse-Nummer-eins selbst die Nummer eins zu werden."