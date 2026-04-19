Mönchengladbach - Borussia Mönchengladbach hat im Abstiegskampf der Fußball-Bundesliga einen ganz wichtigen Sieg noch leichtfertig aus der Hand gegeben und muss weiter um den Klassenerhalt bangen. Gegen den FSV Mainz 05 kam die Elf vom Niederrhein nur zu einem 1:1 (1:0), weil Nadiem Amiri (90.+8 Minute) in der Nachspielzeit für die Gäste ausglich. Joe Scally hatte die Borussia in der siebten Minute in Führung gebracht, danach taten die Gladbacher aber viel zu wenig, um den ersehnten Dreier einzufahren.