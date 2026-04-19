Auf Abseits-Tor folgt spätes 1:1

Zum Schluss wurden die Mainzer immer stärker. Zunächst vergab Tietz 20 Minuten vor dem Ende per Kopf. In der 88. Minute lag der Ball dann im Gladbacher Tor - dem Kopfball von Joker Nelson Weiper ging allerdings eine Abseitsposition voraus. Nach VAR-Prüfung blieb es folglich beim 1:0.

Kurz vor Ende der Nachspielzeit foulte Gladbachs Yannik Engelhardt dann Philipp Mwene im Strafraum. Vom Punkt blieb Amiri cool - und brachte den Mainzern doch noch einen Punkt.