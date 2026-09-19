Dortmund - Borussia Dortmunds Kapitän Nico Schlotterbeck hat bei der Seitenwahl vor dem Anpfiff der Bundesligapartie beim VfB Stuttgart für einen Lacher gesorgt. Beim obligatorischen Münzwurf vor dem Topspiel fragte Schiedsrichter Tobias Stieler den 26-Jährigen: "Blau oder Rot?" Schlotterbecks spontane Antwort: "Beides scheiße." Das war über die Außenmikrofone auch für die TV-Zuschauer deutlich zu hören.