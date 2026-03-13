Fußball-Bundesliga Kunstschütze Stöger sorgt für Aufatmen in Gladbach

Am Ende hätte der Sieg noch höher ausfallen können

Es blieb indes der einzige Leckerbissen in einem ansonsten ganz schwachen Bundesligaspiel, in dem beide Mannschaften kaum mehr als drei Pässe hintereinander an den eigenen Mann brachten. Etwas Glück hatten die Gladbacher beim 2:0. Honorats trockener Abschluss wurde von Adam Dzwigala noch leicht abgefälscht, so dass Vasilj erneut nicht parieren konnte. In der 78. Minute vergab Honorat alleine auf den Pauli-Keeper zulaufend noch das 3:0, als er nur der Pfosten traf.