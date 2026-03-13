Fußball-Bundesliga Kunstschütze Stöger sorgt für Aufatmen in Gladbach

Mönchengladbach - Ein Traumtor von Kevin Stöger hat den dringend benötigen Heimsieg für Borussia Mönchengladbach im Abstiegsduell gegen den direkten Konkurrenten FC St. Pauli eingeleitet. Das 2:0 (1:0) am Freitagabend zum Auftakt des 26. Spieltages der Fußball-Bundesliga hat zunächst auch Druck von Gladbach-Trainer Eugen Polanski vor dem brisanten Rheinderby beim 1. FC Köln genommen. Nach dem wunderschönen Freistoßtor von Stöger (37. Minute) traf Franck Honorat (62.) fünf Minuten nach seiner Einwechslung.