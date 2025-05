Fußball-Bundesliga Kroos zu Wirtz und Alonso: "Was anderes als Leverkusen"

Berlin - Ex-Weltmeister Toni Kroos sieht auf Nationalspieler Florian Wirtz und Trainer Xabi Alonso höhere Erwartungen zukommen. "Er ist im Endeffekt so gut, dass er in der Lage ist, sich überall durchzusetzen", sagte Kroos am Rande seiner Icon League in Berlin über Wirtz, der einen Wechsel zum englischen Meister FC Liverpool anstreben soll. "Ob es dann passiert? Egal, wo er jetzt hingegangen wäre, Bayern oder Liverpool, es wäre alles was anderes gewesen als Leverkusen. Von daher bleiben wir gespannt."