Blessin: "Kante zeigen"

Was stimmte, war der Einsatz. "Ich habe eine Mannschaft gesehen, die gelebt hat, die 90 + 7 alles reingeworfen hat", sagte Blessin. Obwohl seinen Spielern von den eigenen Fans Unmut entgegenschallte, brachte der 53-Jährige die Profis dazu, länger vor dem Gästeblock zu bleiben. "Da müssen wir einfach auch Kante zeigen", sagte Blessin. "Es war mir enorm wichtig, damit zu dokumentieren, dass die Jungs alles reingeworfen haben."