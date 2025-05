Das Geheimnis für den Aufschwung? Kovac hat den Spielern Beine gemacht. "Er hat uns in den Arsch getreten", sagte BVB-Stürmer Karim Adeyemi und meinte damit: "Er hat uns ans Laufen gebracht. Er war von Anfang an hart, lässt nicht viel zu. Genau das brauchen wir", befand Adeyemi, der mit zuletzt drei Toren aus zwei Spielen auch einen Anteil an der Erfolgsserie hat. "Am Anfang war es schwer. Aber es hat mir geholfen, ich fühle mich fitter", sagte der U21-Europameister von 2021.