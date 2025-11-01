Kehl: Können besser Fußball spielen

"Wir können natürlich besser Fußball spielen", sagte Kehl. Das wird der BVB schon am Mittwoch in der Champions League tun müssen, um bei Manchester City zu bestehen. "Das wird ein anderes Spiel", meinte Kehl. Und die Pause ist diesmal länger. Am Freitagabend hatte es der BVB-Tross dann auch sehr eilig, um noch in der Nacht aus Bayern zurück in die westfälische Heimat zu fliegen.