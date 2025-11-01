Augsburg - Hauptsache gewonnen: Nach dem mühevollen Arbeitssieg von Borussia Dortmund in Augsburg mochten Trainer Niko Kovac und auch Sportdirektor Sebastian Kehl nicht groß am fehlenden fußballerischen Glanz beim 1:0 (1:0) herummäkeln. "Es war ein Kampfspiel. Und kämpferisch haben wir geglänzt", resümierte Kovac. "Ich bin mit den drei Punkten sehr zufrieden. Damit haben wir unser Soll erfüllt heute", sagte Kehl nach dem sechsten Sieg im neunten Saisonspiel in der Fußball-Bundesliga. Der BVB bleibt oben dabei.