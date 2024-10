Fußball-Bundesliga "Kotzt mich an": Bayern in der Ergebnis-Krise

"Marmoush ist derzeit ein Unterschiedsspieler. Er ist in einer überragenden Form und hat einen Killerinstinkt", lobte Eberl den Eintracht-Stürmer und formulierte einen deutlichen Arbeitsauftrag für den weiteren Saisonverlauf: "Wir müssen die Zweikämpfe vor dem finalen Pass gewinnen. Die müssen wir fressen."

Eine Änderung der Taktik kommt für ihn nicht infrage. "Diese Spielweise ist unsere Identität. Und die wechseln wir nicht. Das ist das Gesicht, das du als Verein hast. Es war ein begeisterndes Spiel, das wollen wir sehen. Nur die Ergebnisse sind noch nicht so, wie sie aufgrund der Leistung sein müssten", sagte der Münchner Sportchef.

Trainer lobt die Mannschaft

Damit liegt er auf einer Wellenlänge mit Kompany. "Wir müssen einfach so weitermachen und unseren Weg gehen, Vertrauen haben, dass das die Leistungen sind, die uns Ergebnisse bringen", sagte der Belgier und bekräftigte: "Diese Mannschaft macht mir momentan viel Hoffnung. Was sie gerade leistet, ist nicht normal."

Nach der Länderspielpause wartet gegen Vizemeister VfB Stuttgart die nächste schwere Aufgabe. Dann drohen einige Ausfälle. Abwehrspieler Dayot Upamecano, der in Frankfurt neben Minjae Kim und Michael Olise zu den Münchner Torschützen gehörte, zog sich eine Muskelverletzung zu und musste die geplante Reise zur französischen Nationalmannschaft absagen.

Sorgen um angeschlagenes Trio

Sein Landsmann Mathys Tel hat sich möglicherweise ein Band in der Schulter gerissen und könnte länger ausfallen. Und auch Harry Kane bereitete den Bayern Sorgen. Der 100-Millionen-Euro-Stürmer musste in der zweiten Halbzeit angeschlagen vom Feld. Eine Diagnose stand zunächst noch aus. Ungeachtet dessen glauben die Bayern an eine erfolgreiche Saison. "Wenn wir so das Spiel dominieren, ist es zermürbend für den Gegner. Auf lange Sicht wird sich das auszahlen", prophezeite Gnabry.