Fünfmal gegen Leverkusen

Sportdirektor Christoph Freund sprach am Samstag ebenfalls von zwei Partien, "in denen es um viel geht und die sehr intensiv werden". In der Bundesliga gab es zwei Remis (1:1, 0:0). Im DFB-Pokal gewann Leverkusen in Überzahl in München 1:0.