Fußball-Bundesliga Kompanys Jubiläum mit 8:1-Gala und Elf-Punkte-Vorsprung

"Neues Jahr, alles fängt wieder an, alles steht wieder auf Null. Wir müssen uns wieder die Punkte holen, damit wir deutscher Meister werden", hatte Kompany vor dem Anpfiff beim Streamingdienst DAZN gesagt. Auch wenn es nach dem 1:1 vorübergehend etwas ruckelte bei den vor Weihnachten extrem dominanten und torhungrigen Bayern, knüpften sie insgesamt doch wieder an 2025 an. Im zweiten Durchgang tat sich ein deutlicher Klassenunterschied auf.