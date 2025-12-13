Fußball-Bundesliga Kompanys "Idealplan" für Musiala - Stürmer fehlt wochenlang

Es sind gerade wichtige Comeback-Wochen beim FC Bayern. Erst kehrte der Japaner Hiroki Ito nach einem weiteren Mittelfußbruch zurück, gegen Sporting Lissabon feierte Alphonso Davies nach einem Kreuzbandriss das Comeback. Bei Davies laufe es nach dem Kurzeinsatz "sehr gut", sagte Kompany. Aber alle Minuten in diesem Jahr seien "Bonus für uns". Auch in den Spielen gegen Mainz und in einer guten Woche in Heidenheim könnte der Kanadier noch zum Einsatz kommen. Im neuen Jahr sei er dann wieder eine vollwertige Alternative.