Fußball-Bundesliga Kompanys Forderung an Bayern-Stars - und ein "Puzzle"

Seogwipo - Die Stars des FC Bayern München soll das straffe Programm auf der Asientour nicht von einer ernsthaften Vorbereitung abhalten. "Das Erste, was ich den Spielern sagte, ist: Wir kommen an und es ist Teil dieser Woche, dass wir auch Werbe- und Medientermine wahrnehmen müssen. Auch Spiele in einem anderen Land. Aber es ist die Vorbereitung, wir müssen ernsthaft und seriös arbeiten. Alles, was wir in München oder sonst wo machen, genauso tun", forderte Trainer Vincent Kompany vom Team um Kapitän Manuel Neuer.