München - Erstmal musste Vincent Kompany drei Tage nach dem immer noch nachwirkenden Pokal-K.o. in Unterzahl gegen Leverkusen die nächsten personellen Ausfälle nach Harry Kane verkünden. Nach seiner bitteren Rot-Premiere beim 0:1 gegen Bayer 04 kann der in der Fußball-Bundesliga nicht gesperrte Kapitän Manuel Neuer am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen den 1. FC Heidenheim wegen neuer Beschwerden an den Rippen nicht im Tor stehen.