Olise trifft den Pfosten

Nach einem Abtasten in den ersten Minuten hatten die Bayern die erste große Chance. Nach einem Ballgewinn von Thomas Müller tief in der gegnerischen Hälfte traf Michael Olise den Pfosten (6.). Es war schon der zehnte Aluminium-Treffer der Münchner in dieser Bundesliga-Saison.