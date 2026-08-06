Hongkong - Bayern-Trainer Vincent Kompany appelliert an seine Stars, dass sie auch im dritten Jahr unter seiner Führung denselben Hunger wie zum Start zeigen sollen. "Es geht nicht nur um Verbesserung, sondern ich denke, den gleichen Ehrgeiz, den wir am ersten Tag gezeigt haben, müssen wir auch heute noch haben. Daran ändert sich nichts", sagte der 40-Jährige bei einem Sponsoren-Termin (Adidas) in Hongkong. Dort ließen sich auch Kapitän Manuel Neuer, der Kolumbianer Luis Díaz und der Kroate Josip Stanisic von den Fans feiern.