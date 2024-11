"In dieser Zeit ist Pauli dann aufgestiegen in die zweite Liga. Ich weiß natürlich, dass die Rivalität immer sehr groß war", sagte Kompany. "München ist eine tolle Stadt und genauso war es mit Hamburg." Er habe bei seiner ersten Auslandsstation Hamburg sehr viel gelernt, erinnerte sich Kompany. "Es war die harte Schule noch mit Huub Stevens und Thomas Doll. Das war in dieser Zeit, auch in meiner Karriere, sehr wichtig."