Fußball-Bundesliga Kompany verteidigt Neuer und Upamecano - "Welcher Fehler?"

Bei der Niederlage in London hatte Innenverteidiger Dayot Upamecano vor dem 1:2 einen Fehlpass gespielt. Die Mannschaft spiele nach der Idee des Trainers, sagte Kompany. "Man kann nichts von ihm verlangen, und wenn etwas falsch läuft, können wir nicht sagen, das hättest du nicht machen dürfen. Wie jetzt beim hohen Pressing." In der Analyse könne man die besseren Optionen aufzeigen. "Wir haben verloren, daraus muss man lernen, um sich zu verbessern. Und ich bin sicher, dass er das nutzen wird, um sich zu verbessern, daraus zu lernen", sagte der 39 Jahre alte Coach.