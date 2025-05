Kompany erzählte von Beckenbauer-Anekdote

Erst am Freitag hatte Vincent Kompany anlässlich der Einweihung des Franz-Beckenbauer-Platzes an der Allianz Arena bereits von einer persönlichen Anekdote mit dem verstorbenen Fußball-"Kaiser" berichtet. "Ich war 17. Und wir haben damals mit Anderlecht gegen Bayern in der Champions League gespielt", hatte er erzählt.