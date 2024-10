Fußball-Bundesliga Kompany-System nach Barcelona-Klatsche auf dem Prüfstand

Keine Top-Klasse à la Barça

Am Mittwoch wollen die Bayern im DFB-Pokal nach drei Zweitrunden-Pleiten in den vergangenen vier Jahren beim FSV Mainz 05 die nächste Cup-Tristesse vermeiden, ehe ein Heimspiel gegen den 1. FC Union Berlin folgt. Internationale Top-class à la Barça ist das nicht. National führte Kompany das Starensemble mit attraktivem Fußball an die Spitze, international gab es zwei Niederlagen in drei Spielen.