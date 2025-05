Am Sonntag auf den Rathaus-Balkon

Die Meister-Feierlichkeiten beim FC Bayern gehen nach dem Hoffenheim-Spiel weiter. Am Samstagabend gibt es in München eine interne Vereinsfeier. Und am Sonntag (ab 13.30 Uhr) präsentiert sich das Meisterteam um Trainer Kompany und Kapitän Neuer gemeinsam mit der Frauen-Mannschaft, die in dieser Saison deutscher Meister und Pokalsieger wurde, den Fans auf dem Rathaus-Balkon auf dem Münchner Marienplatz.