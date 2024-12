"Es ist eine dieser schönen Geschichten. Ich sage es auch mit großem Respekt: Man darf keinen großen Unterschied machen zwischen so jemandem und den ganz großen Trainern in Europa", sagte Kompany vor dem Spiel am Samstag (15.30 Uhr/Sky) in der Münchner Arena. Bevor er selbst Trainer geworden sei, habe er eine Dokumentation über Trainer in Deutschland gesehen.