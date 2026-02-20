Fußball-Bundesliga Kompany redet drohende Gelbsperren vor Dortmund klein

München - Bayern-Trainer Vincent Kompany will das Bundesliga-Topspiel gegen Borussia Dortmund erst nach dem Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt in den Mittelpunkt rücken. Er werde darum auch am Samstag (15.30 Uhr/Sky) keine besondere Rücksicht auf drohende Gelb-Sperren bei Joshua Kimmich, Jonathan Tah und Leon Goretzka nehmen. Die drei Fußball-Nationalspieler sind jeweils mit vier Gelbe Karten vorbelastet und würden das Spitzenspiel in einer Woche beim Tabellenzweiten BVB bei einer weiteren Verwarnung verpassen.