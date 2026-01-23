Kompany will keinen Pokal verschenken

Sowohl Wolfsburg (1:8), Köln (1:3), Leipzig (1:5) und Saint-Gilloise (0:2) durften zur Pause zumindest immer damit liebäugeln, punkten zu können. "Wenn der Gegner so frisch ist in den ersten 45 Minuten und alles für den Spielplan gibt, ist alles nicht so einfach, dass wir zwei, drei Tore machen", sagte Kompany. "Das ist ein Finale für den Gegner. Gewinnt er gegen uns, ist wie ein Pokal für viele Vereine." Das wolle man unbedingt verhindern. "Wir machen keinen Unterschied zwischen Augsburg oder Leipzig, wir wollen auf höchstem Niveau leisten, egal, was auf uns zukommt", sagte der Belgier.