München - Das Augsburger "Taschenmesser-Prinzip" konterte Vincent Kompany wie vor gar nicht allzu langer Zeit mit einer "Faust"-Ansage. Damals habe er gesagt, man müsse wie eine Faust dagegenhalten, und jetzt müsse man eben auch "wie ein Taschenmesser sein", erklärte der lächelnde Trainer des FC Bayern. "Was ich damit sagen will, ist: Augsburg wird bestimmt gesehen haben, wie die letzten Spiele verlaufen sind. Da hatten wir immer wieder Schwierigkeiten, das ist normal, das ist Bundesliga, die Partien sind nicht so einfach."