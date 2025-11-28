München - Weltpokalsiegerbesieger? Der verdutzte Vincent Kompany fragte beim Kult-Spitznamen des FC St. Pauli lieber nach. "Habe ich nie gehört. Sag nochmal", sagte der belgische Trainer und musste bei der Erklärung lachen. Am 6. Februar 2002 besiegte der Kiezclub völlig überraschend den Weltpokalsieger FC Bayern und feierte sich mit dem legendären Label. Verständlich, fand Kompany. "Ich gehe davon aus, dass jeder Sieg gegen Bayern ein Pokal ist - und wir werden keine Pokale verschenken", sagte er vor dem Bundesliga-Heimspiel am Samstag (15.30 Uhr/Sky).