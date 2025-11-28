Nächster Rekord für Bayern

"Wir sind in den letzten 18 Monaten eine stabile Mannschaft bei Standards gewesen", sagte der Trainer. "Ich möchte nicht, dass wir alles infrage stellen. Die Phase ist so, wie sie ist, es ist richtig, darüber zu diskutieren - aber wir werden die Situation lösen und den Deckel drauf machen." Und egal, wie das Spiel ausgeht, ein Rekord ist den in der Tabelle enteilten Münchnern gewiss: Saisonübergreifend steht der FC Bayern 43 Spieltage nacheinander an der Tabellenspitze - 44 Spieltage schaffte in der Bundesliga noch keiner.