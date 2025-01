München - Trainer Vincent Kompany ist bewusst, dass er beim FC Bayern für Titelgewinne die immer wiederkehrenden Aussetzer der Münchner wie beim 0:3 in Rotterdam abstellen muss. "Das ist Ziel, das wird auch irgendwann so sein müssen. Wenn du die Preise gewinnen willst, musst du in jedem Moment da sein", sagte Kompany vor dem Auswärtsspiel des Tabellenführers in der Bundesliga am Samstag (15.30 Uhr/Sky) beim heimstarken SC Freiburg.