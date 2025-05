"Manu hatte eine gute Trainingswoche", berichtete Trainer Vincent Kompany. Das hörte sich nach einem Neuer-Comeback an. Doch dann fügte der Bayern-Coach am Freitagvormittag hinzu, dass man sich intern erst nach dem geheimen Abschlusstraining in München zusammensetzen und entscheiden werde, "was am besten ist für ihn und die Mannschaft". Es könnte damit auch wieder Youngster Jonas Urbig (21) im Tor stehen.