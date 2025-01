Goretzka war nur als Reservist und sogar Verkaufskandidat in die Saison gestartet. Er ließ sich aber nicht entmutigen und wollte auch nicht wechseln. "Wichtig für mich ist die Meinung innerhalb", sagte Kompany. "Die Geschichte von Leon ist gut für die Mannschaft. Es gibt auch andere Jungs, die in einer Phase sind, wo es nicht so gut läuft." Goretzka soll für sie Vorbild sein.