"Wenn du die Preise gewinnen willst..."

"Das ist das Ziel, das wird auch irgendwann so sein müssen. Wenn du die Preise gewinnen willst, musst du in jedem Moment da sein", stimmte Kompany am Freitag in der Pressekonferenz zu. Nationalspieler Joshua Kimmich hatte in Rotterdam den Ist-Zustand des FC Bayern schonungslos ehrlich eingeordnet. "Wir sind momentan kein Topteam in Europa", sagte der DFB-Kapitän.