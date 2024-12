Obing - Beim Fanclub-Besuch am Tag nach seiner ersten Bundesliga-Niederlage mit dem FC Bayern München durfte sich Trainer Vincent Kompany über einen warmherzigen Empfang in Obing freuen. Beim Einmarsch des 38 Jahre alten Belgiers ins Gasthaus wurde Blasmusik gespielt. "Es ist das erste Mal, dass ich auf Deutsch vor so vielen Menschen spreche", sagte Kompany.