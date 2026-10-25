Vorerst wird Kompanys Assistent Aaron Danks in die Chefrolle schlüpfen und mit dem übrigen Trainerstab die anstehenden Spiele bewältigen. Der Engländer genießt hohes Ansehen im Verein und auch bei den Profis.

Trotzdem bleibt die Situation eine Herausforderung, für Kompany, für Danks, für die Spieler und die Bayern-Bosse. "Wir haben keine normale Phase. Wir haben die Geschichte mit Jamal Musiala gehabt. Wir haben das dramatische Erlebnis mit Joshua Kimmichs Papa gehabt. Wir haben die Geschichte mit Vinnie jetzt", zählte Eberl auf: "Aber wir als Gruppe werden füreinander da sein."