Viertes Zu-Null-Spiel

Während die Offensive auf Hochtoren lief, verbuchte die RB-Abwehr das vierte Zu-Null-Spiel in dieser Saison. Auch dank Torhüter Peter Gulacsi, der in der 27. Minute einen Foulelfmeter von Jeffrey Gouweleeuw glänzend parierte. "Es ist schon lange her, dass ich einen Elfmeter gehalten habe. Ich kann mich noch an die Champions League erinnern, aber in der Bundesliga ist es schon deutlich länger her", sagte Gulacsi, der analysierte, dass "wir in dieser Phase des Spiels ein wenig die Kontrolle verloren hatten". Mit nur zwei Gegentreffern stellen die Leipziger nach Spieltag Nummer fünf die beste Abwehr der Liga.