Fußball-Bundesliga Knöchelverletzung: FC Augsburg wochenlang ohne Vargas

Die Augsburger haben zuletzt zwei bittere Niederlagen kassiert (2:3 gegen Mainz, 0:4 in Leipzig) und dabei vor allem defensiv teils haarsträubende Fehler gemacht. "Ich glaube, manchmal lernt man am meisten in so schwierigen Situationen, nach schlechten Spielen und Erlebnissen", sagte Thorup. Er habe am Dienstag vor allem mental versucht, auf seine Fußballer einzuwirken. Heute habe dann wieder mehr die Taktik im Vordergrund gestanden.