Leipzig ist am kommenden Freitag der nächste und auch letzte Gegner des FCB in diesem Kalenderjahr. "Es wird schon wichtig sein, dass wir jetzt das letzte Spiel gewinnen", betonte Kimmich. Jeder in der Mannschaft müsse in den nächsten Tagen dafür sorgen, dass er gegen RB auf einem "absoluten Toplevel" sei. "Und dann muss Leipzig gegen ein sehr starkes Bayern ran."