Fußball-Bundesliga Kimmich leidet mit Dortmund und hofft auf "Push" beim BVB

Berlin - Borussia Dortmund erhält nach der bitteren Niederlage bei RB Leipzig auch noch Mitleid vom FC Bayern. "So ein bissel leidet man schon mit, weil wir in der letzten Saison irgendwo in einer ähnlichen Situation waren. Wir sind auch unserem Anspruch hinterhergelaufen", sagte Münchens Mittelfeldspieler Joshua Kimmich im ZDF-Sportstudio. Der BVB liegt nach dem 0:2 nur auf Rang elf in der Fußball-Bundesliga - und 27 Punkte hinter Tabellenführer FC Bayern, der die Dortmunder am 12. April in der Allianz-Arena empfängt.