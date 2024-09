Ungeachtet des starken Saisonstarts der Bayern erwartet Club-Repäsentant Kießling ein "offenes" Spiel. "Diesen Status haben wir uns aufgrund der vergangenen anderthalb Jahre erarbeitet. Dass die Bayern mit einer komplett weißen Weste gestartet sind, spricht für sie. Auch wir haben in der Saison gute Leistungen gebracht - nur ein paar Tore zu viel kassiert. Aber es kann halt nicht alles so weitergehen." Umso mehr freue er sich auf das Duell zur Wiesn-Zeit. "In so einem Topspiel wird man dann sehen, wie weit man ist."