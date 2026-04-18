Fußball-Bundesliga: Keine Meister-Party? Kompany schiebt Bayern-Fokus weiter

München - Eine Sache stellt Coach Vincent Kompany vor der möglichen Entscheidung in der Bundesliga klar. Eine Party seiner Bayern-Fußballer soll es nicht geben - zumindest an diesem Wochenende nicht. "Wir sind jetzt in einer Phase dieser Saison, wo wir alle damit leben können, dass wir noch ein bisschen warten, bis wir feiern", sagte der Belgier. Die Münchner haben schließlich neben der - de facto längst eingetüteten - Meisterschaft auch noch die glänzenden Trophäen im DFB-Pokal und der Champions League im Visier.