Warum ausgerechnet die Niederlage am Niederrhein die eine zu viel war, erschließt sich Beobachtern kaum. Zumal RB personell zu einem Rundumschlag ausholte, direkt den drei Co-Trainern Alexander Zickler, Marco Kurth und Frank Geideck sowie dem Lizenzspielerleiter Frank Aehlig ebenfalls die Trennungspapiere gab. Wer am Mittwoch im Pokal in Stuttgart und für den Rest der Saison auf der Bank sitzt? Will der Club zeitnah bekanntgeben.