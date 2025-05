Kane und Sané nicht in der Startelf

Bei den Bayern blieb Kane zunächst überraschend auf der Bank. "Das ist sein erster Titel. Für ihn war die Woche vielleicht nicht so optimal, wie ich mir das gewünscht habe. Das ist aber normal", deutete Meistertrainer Vincent Kompany vor dem Anpfiff eine gewisse Müdigkeit bei dem Engländer nach der Feier auf Ibiza zu Wochenbeginn an und ergänzte: "Ich will, dass wir perfekt in das Spiel starten, die perfekte Mentalität und Attitüde haben."