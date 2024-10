"Wir marschieren gemeinsam weiter und stehen komplett dahinter", sagte Kehl zum 36-jährigen Sahin und dessen Arbeit, die akribisch sei. Der Sportdirektor kündigte wenige Tage nach dem 2:5 in der Champions League bei Real Madrid eine weitere kritische Aufarbeitung an. Drei von vier Auswärts-Punktspielen in dieser Saison hat der BVB nun verloren. Dazu kommt ein Unentschieden. "Wir laufen in der Liga hinterher", sagte Kehl beunruhigt.