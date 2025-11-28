Fußball-Bundesliga: Kaum Motivation durch großen Kontostand? Kahn kontert Hoeneß

Bayerns Ehrenpräsident Hoeneß hatte im "OMR Podcast" gesagt, dass idealerweise an der Spitze des deutschen Fußball-Rekordmeisters mittelfristig wieder jemand stehen solle, "der selbst gespielt hat. Aber da ist ein kleiner Denkfehler bei mir passiert." Die sehr guten Spieler hätten heutzutage nach zehn Jahren Profikarriere "60, 70 Millionen auf der Bank. Die haben nicht den Druck, unbedingt arbeiten zu müssen, um den Wohlstand ihrer Familie zu erhalten - und das ist das größte Problem."