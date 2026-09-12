Fußball-Bundesliga Karetsas bald wieder spielfähig - "Keine Auffälligkeiten"

"Den haben wir jetzt drei Tage auf den Kopf gestellt, tatsächlich keine Auffälligkeiten. Jetzt werden wir behutsam ihn wieder aufbauen. Er wird im Laufe der nächsten Woche wieder ins Training einsteigen und dann müssen wir schauen, ob er vielleicht gegen Stuttgart wieder spielen kann, aber wir befürchten keine Langzeitschäden", sagte Sportchef Lars Ricken vor dem Bundesliga-Spiel gegen den SC Paderborn bei DAZN.