Was war passiert? In der Nachspielzeit der ersten Hälfte gab Kane nach einem fragwürdigen Foulpfiff nach einem Zweikampf mit dem Mainzer Jonathan Burkardt den Ball nicht her und wurde deswegen von Dankert verwarnt. "Es war niemals ein Foul", klagte Kane: "Und es ist enttäuschend, nun ein großes Spiel zu verpassen."