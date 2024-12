München - Ihre vorweihnachtliche Tor-Bescherung im Topspiel mit besten Grüßen an die Titelkonkurrenz um Meister Leverkusen genossen die Bayern am Ende still und leise. Die Münchner Bosse hatten schon während des 5:1 (3:1) des Tabellenführers gegen RB Leipzig entschieden, auf die nach dem Schlusspfiff vorgesehene Weihnachtszeremonie mit Lichtershow, Tannenbäumen und Tölzer Knabenchor wegen der fürchterlichen Ereignisse in Magdeburg zu verzichten, wie Vorstandschef Jan-Christian Dreesen erklärte.