München (dpa/lby) - Nach ihren Länderspielreisen sind Weltfußballer Harry Kane und Michael Olise zurück beim FC Bayern. Wie der deutsche Rekordmeister mitteilte, trainierten die beiden Ausnahmespieler am Mittwochnachmittag wieder an der Säbener Straße. Zwei Tage vor dem Bundesliga-Heimspiel gegen den 1. FC Köln am Freitag (20.30 Uhr/Sky) waren auch Josip Stanišić, David Santos Daiber und Tim Binder auf dem Platz. Am Donnerstag absolvieren die Münchner ihr Abschlusstraining, dann werden auch die weiteren Nationalspieler zurückerwartet.