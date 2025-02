Kane vor Premiere im Celtic Park

Vor allem dank Kanes Treffsicherheit können die Bayern nach dem Heimsieg gegen Bremen gestärkt in eine wichtige Woche gehen. Es steht ein Playoff-Hinspiel in der Champions League am Mittwoch bei Celtic Glasgow an, und nur drei Tage später geht es in der Bundesliga ebenfalls auswärts gegen Meister Bayer Leverkusen.