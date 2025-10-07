Fußball-Bundesliga: Kane offen für Vertragsverlängerung beim FC Bayern

London - Harry Kane kann sich eine Vertragsverlängerung beim FC Bayern gut vorstellen. Der Top-Torschütze der Fußball-Bundesliga hat aktuell noch einen Vertrag bis 2027 beim deutschen Rekordmeister. "Was einen Verbleib darüber hinaus angeht, kann ich mir das definitiv vorstellen", sagte der 32-Jährige im Kreis der englischen Nationalmannschaft. "Ich habe vor ein paar Wochen gesagt, dass es diese Gespräche mit Bayern bisher noch nicht gab. Aber sollten sie kommen, wäre ich bereit, darüber zu sprechen und ein ehrliches Gespräch zu führen."