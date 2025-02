Fußball-Bundesliga Kane feiert 50. Bundesliga-Spiel mit Doppelpack

Der Vorsprung des Spitzenreiters auf Doublesieger Bayer Leverkusen ist zumindest bis zum Sonntag auf neun Punkte angewachsen. Es war für das Star-Team von Trainer Vincent Kompany der perfekte Auftakt in 7 Spiele in 28 Tagen, in dem die Playoff-Duelle mit Celtic Glasgow und der Meister-Gipfel mit Leverkusen die großen Höhepunkte sind.