Fußball-Bundesliga: Kane fehlt weiter beim FC Bayern - Laimer wieder zurück

München - Der FC Bayern München muss die Vorbereitung auf das Bundesliga-Topspiel gegen die TSG Hoffenheim am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) weiter ohne Harry Kane bestreiten. Der englische Stürmerstar fehlte auch bei der öffentlichen Einheit am Mittwochvormittag krankheitsbedingt. Defensivallrounder Konrad Laimer war dagegen erstmals wieder im Mannschaftstraining dabei, das er aber nicht komplett absolvierte. Der Österreicher hatte sich Mitte Januar beim 3:1 gegen den 1. FC Köln einen Muskelfaserriss in der linken Wade zugezogen.